MotoGp in Qatar: Vinales batte Dovizioso, Rossi terzo

Maverick Vinales è il primo pilota a salire sul gradino più alto del podio della stagione 2017 di MotoGp. In Qatar, dopo la partenza rinviata di quasi un'ora per la pioggia caduta nelle ore precedenti e con le posizioni in griglia delle ultime libere a causa dell'annullamento delle qualifiche proprio per le condizioni meteo, è Johann Zarco (partito 4°) a sorpresa a fare l'andatura. Il francese della Yamaha dà quasi due secondi agli inseguitori prima della caduta al settimo giro che lascia via libera a Andrea Dovizioso (Ducati), Vinales (Yamaha) e Andrea Iannone (Suzuki) che però cade a sua volta tre giri dopo.



La lotta è tutta tra Dovi e il compagno di Valentino Rossi (Yamaha) che, intanto, risale posizioni su posizioni dopo essere partito decimo. Al tredicesimo giro il Dottore supera Marc Marquez (Honda) e prova ad avvicinarsi alla coppia di testa ma deve accontentarsi del terzo posto finale mentre tra Vinales e Dovizioso è grande lotta fino al sorpasso decisivo dello spagnolo al penultimo dei venti giri (gara accorciata di due giri per la partenza ritardata). Gara incolore per Jorge Lorenzo (Ducati), sempre nelle retrovie e che chiude all'undicesimo posto.