MotoGp in Qatar, Dovizioso vince davanti a Marquez e Rossi

La stagione 2018 della MotoGp si riapre nel segno del duello Andrea Dovizioso-Marc Marquez: l'italiano della Ducati fa capire fin da subito che l'exploit dello scorso anno non era casuale, la Ducati c'è e risponde presente sin dal primo gran premio in Qatar. DesmoDovi vince in volata davanti allo spagnolo della Honda, staccato al traguardo di soli 3 millesimi, dopo sorpasso e controsorpasso all'ultimo giro.



Il podio è completato da un ottimo Valentino Rossi (Yamaha), autore di una bella rimonta rispetto all'ottavo posto delle qualifiche e bravo a chiudere su Crutchlow, giù dal podio per tre decimi. Quinto Petrucci davanti a Vinales e Pedroza, ottavo Zarco che per buona parte della gara è rimasto in testa. Lorenzo ritirato al dodicesimo giro per una caduta.