MotoGp in Germania: pole di Marquez, Rossi nono

Marc Marquez partirà in pole position nel Gp di Germania, nona prova del Mondiale MotoGp che si correrà sul circuito del Sachsenring. In prima fila, oltre al pilota spagnolo della Honda con il tempo di 1'27''302, la Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0.160) e l'altra Honda dello spagnolo Dani Pedrosa (+0.646). Sesto Jorge Lorenzo con la prima Ducati ufficiale, nono tempo per Valentino Rossi (Yamaha), in difficoltà sul tracciato bagnato per la pioggia caduta prima e durante il turno di qualifiche, decimo il leader del Mondiale Andrea Dovizioso (Ducati) a quasi un secondo e mezzo da Marquez.