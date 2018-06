MotoGp in Catalogna: vince Lorenzo davanti a Marquez e Rossi

Jorge Lorenzo non si ferma più: dopo il successo al Mugello, bis in Catalogna sul gran premio di casa. Lo spagnolo della Ducati, che l'anno prossimo lascerà per passare alla Honda, partiva dalla pole position e, nonostante una partenza non ottimale, supera Marc Marquez sul rettilineo nel secondo giro e non lascia più la testa della gara fino a chiudere con ben 4 secondi di vantaggio sul connazionale.



Sul podio anche Valentino Rossi, protagonista di una prova in crescendo: prima approfitta della terza scivolata su sette gare di Andrea Dovizioso per andare terzo, poi prende spazio dalla coppia Crutchlow-Pedrosa chiudendo la gara sugli stessi tempi dei primi due. Vinales, Zarco, Petrucci, Bautista e Iannone chiudono la top ten.



La classifica del motomondiale torna a sorridere a Marquez (115 punti) che guadagna qualche punto su Rossi (88) e ben 20 su Dovizioso, che sembra costretto ad abbandonare la corsa al Mondiale già a metà giugno. Lorenzo in gran rimonta ma ancora staccato dalla testa, a 66 punti aggancia il compagno di team ma è ancora dietro a Vinales a quota 77 punti.

LA CADUTA DI DOVIZIOSO