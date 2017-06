MotoGp in Catalogna, super Dovizioso fa il bis

Un grande Andrea Dovizioso vince il gp di Catalogna al Montmelò davanti a Marc Marquez e Dani Pedrosa: il pilota italiano fa bis (prima volta in carriera) dopo il successo di sette giorni fa al Mugello espugnando un circuito tradizionalmente favorito ai piloti spagnoli. Merito anche di una super Ducati - ultima doppietta in MotoGp nel 2010 - che si prende anche il quarto posto di Jorge Lorenzo, dopo una gara da saliscendi.



La gara del Dovi, partito settimo, ha una svolta improvvisa e prepotente al 16° giro quando supera Pedrosa e si trova al comando della corsa, mantenuto agevolmente sino al termine della gara: il distacco finale su Marquez è di quasi due secondi e mezzo. I due spagnoli della Honda si accontentano del podio mentre Lorenzo, secondo in griglia, risale sino alla quarta piazza dopo una buona partenza e una fase centrale di gara difficile che lo aveva portato anche al settimo posto.



Sfortunato Petrucci che cade al 24° giro facendo sfumare un prezioso quinto posto. Ne beneficia indirettamente Valentino Rossi che limita i danni con l'ottavo posto, dopo una discreta partenza ben presto stroncata dalla difficoltà della Yamaha a lavorare bene su circuiti caldi e con poco grip (per conferma vedere il decimo posto di Vinales).



In classifica il Dottore, a 83 punti, però viene scavalcato sia da Marquez (88) che da Pedrosa (84) mentre Dovizioso si porta, con 111 punti, a soli sette dal leader mondiale Vinales. Lorenzo a quota 59.