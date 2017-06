MotoGp in Catalogna: Pedrosa in pole, Rossi tredicesimo

Dani Pedrosa partirà in pole position nel Gp di Catalogna, settima prova del Mondiale MotoGp che si disputerà domenica sul circuito del Montmelò. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto segnare il tempo di 1'43"870. Accanto a lui in prima fila lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) e un ottimo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con un ritardo rispettivamente di 331 e 350 millesimi.



Quarto Marc Marquez (honda) a 459 millesimi, protagonista di due cadute durante le qualifiche, settimo Andrea Dovizioso con la seconda Ducati ufficiale a 581 millesimi. Le Yamaha confermano le difficoltà delle libere: se Maverick Vinales in qualche modo limita i danni con il nono posto, Valentino Rossi scatterà addirittura tredicesimo: il Dottore non è riuscito a superare il Q1 perso tra le difficoltà fisiche e quelle tecniche (un problema ai freni lo ha fatto finire nella ghiaia nell'ultimo tentativo di acciuffare la Q2). Male anche Crutchlow, diciassettesimo.