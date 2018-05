MotoGp, gp di Francia: Zarco in pole position a Le Mans

Johann Zarco ha ottenuto la pole position del Gp di Francia sul circuito di Le Mans con il tempo di 1'31"185. Insieme alla Yamaha Tech 3 del padrone di casa, in prima fila partiranno anche la Honda ufficiale di Marc Marquez (+0'108) e la Ducati Pramac di un ottimo Danilo Petrucci (+0.196). Seconda fila per Andrea Iannone (Suzuki) che precede le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Le Yamaha ufficiali, in difficoltà, partiranno ottava con Maverick Vinales e nona con Valentino Rossi.



Brutto incidente nel corso della Q1 per Cal Crutchlow, il pilota britannico è caduto dalla Honda LCR sbattendo il bacino sulla pista: è stato portato via in barella per gli accertamenti medici. Il tm Cecchinello ha tranquillizzato tutti: "Compatibilmente con la botta rimediata sta bene. Ha un forte dolore all'anca e verrà portato nel più vicino ospedale per accertare che non ci siano problemi più gravi".