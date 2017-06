MotoGp, Giappone: Valentino Rossi conquista la pole position

Con il tempo di 1'43"954, Valentino Rossi ha ottenuto la pole position, a pochi secondi dalla fine del turno del Gp del Giappone. Scatterà quindi davanti a tutti, domani, nella classe MotoGp. Dietro la Yamaha di Rossi, in prima fila anche la Honda del leader della classifica Marc Marquez (staccato di 0.180 millesimi) e la seconda Yamaha ufficiale di Jorge Lorenzo (+0.267). Quarto tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso, staccato di 340 millesimi dal primo. La seconda fila è completata da Cal Crutchlow (Honda, +0.448) e Aleix Espargaro (Suzuki, +0.540). Decimo tempo per Danilo Petrucci (Ducati Pramac).



Dopo l'ottimo risultato, il Dottore, alla terza pole stagionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Una grandissima soddisfazione. Qui avevamo sofferto in tutto il week end ed ero preoccupato, ma dopo un paio di modifiche di assetto sono riuscito a fare questo tempo straordinario: nelle curve 6 e 11 avevo quasi paura di curvare i manubri dalla velocità e ho fatto una staccata molto bella. Siamo tutti a 64 pole, io Marquez e Lorenzo: è bello, un'altra battaglia. La pole qui è importante, partire davanti conta. Io non sto ancora benissimo di salute, ma per la gara mi sento ottimista: sono veloce sul dritto e nel misto, ma vedremo però la tenuta delle gomme in gara. Forse Marc e Jorge hanno qualcosa più di me, ma siamo vicini".