MotoGp Giappone, Rossi: "Motegi buona pista per noi, ma sbagliato fare tre gare di fila"

Il distacco nella classifica piloti, a quattro gare dal termine del Mondiale MotoGp, è ampio, ma la Yamaha non si dà per vinta. "Questa è una buona pista per noi - ha sottolineato Valentino Rossi nella conferenza stampa in vista del Gran Premio del Giappone - Qui a Motegi la Yamaha è sempre competitiva, ma ogni gara fa storia a sè, quindi dovremo capire quali saranno le gomme giuste, oltre a tener d'occhio il meteo, che rappresentasempre un'incognita. L'anno scorso il tempo peggiorò alla domenica e cambiò all'ultimo momento tutte le carte in tavola. Per ora fa davvero freddo".



Il Mondiale si deciderà molto probabilmente entro le prossime tre tappe, concentrate in altrettanti fine settimana, ma l'inseguitore Rossi mostra di non gradire la formula: "Queste tre gare di fila sono un po' complicate - ha ammesso - Un problema nella prima può condizionare molto le seguenti, senza poi lasciare abbastanza tempo per correre ai ripari".