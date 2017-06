MotoGp, ecco la nuova Honda: Marquez punta al bis Mondiale

Ladies and Gentlemen the RC213V being unveiled in Jakarta! #RepsolHonda2017 pic.twitter.com/izzm1DEB3J — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 3 febbraio 2017

Dopo i test di Sepang svolti in settimana (con qualche problema di adattamento per la gestione della potenza e dell'elettronica), la Honda ha presentato ufficialmente la nuova moto per la prossima stagione. A Giacarta sono stati tolti i veli alla RC213V di Marc Marquez e di Dani Pedrosa: "L'obiettivo è quello di lavorare sodo per lottare per il titolo", ha dichiarato il campione del mondo in carica, mentre il suo compagno di team si è concentrato su un altro aspetto: "Spero di essere veloce e non essere ostacolato dagli infortuni".