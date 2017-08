MotoGP, Dovizioso vola in Austria, Rossi flop nelle libere

Valentino Rossi l'aveva detto: la Ducati era la favorita in Austria e per ora il Dottore ha ragione. È di Andrea Dovizioso, infatti, il miglior tempo al temine delle seconde libere. Su pista asciutta e soleggiata dopo la pioggia dell'ora di pranzo, la Ducati ufficiale del forlivese negli ultimi secondi della FP2 ha ottenuto il tempo di 1'24"046, staccando di 234 millesimi la Yamaha di Maverick Viñales e di 428 la Honda di Dani Pedrosa.



Quarto tempo per la Yamaha di Johann Zarco (+0.476). Quinto ed in progresso Jorge Lorenzo, con l'altra Ducati ufficiale (+0.570), sesto il leader del Mondiale Marc Marquez (Honda), davanti a Cal Crutchlow (Honda), Pol Espargaro (Ktm), Scot Redding (Ducati) ed Hector Barbera (Ducati). In difficoltà Valentino Rossi che si è migliorato, ma ha confermato la dodicesima posizione della FP1.