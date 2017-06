MotoGP, Dovizioso va forte, sul bagnato meglio Marquez

È di Andrea Dovizioso il miglior tempo di giornata delle prove libere del Gp di Germania, nona prova del Mondiale di MotoGp in programma domenica sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati, leader del Mondiale, ha fatto segnare su pista asciutta il tempo di 1'21"599 precedendo di 38 millesimi lo spagnolo Maverick Viñales (Yamaha) e di 190 millesimi l'altro spagnolo Dani Pedrosa (Honda). In ritardo Valentino Rossi: il pilota della Yamaha ha chiuso 16° a 936 millesimi



La seconda sessione si è svolta sotto la pioggia: sulla pista bagnata il migliore è stato Hector Barbera che ha fatto segnare il tempo di 1'28"115. Il pilota spagnolo, in sella ad una Ducati non ufficiale, ha preceduto le Honda dei connazionali Marc Marquez e Dani Pedrosa, staccati rispettivamente di 63 e 353 millesimi. Quarto tempo per l'altra Ducati non ufficiale, quella di Danilo Petrucci, che accusa da Barbera lo stesso ritardo di Pedrosa. Settimo e decimo crono per le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In ritardo le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, rispettivamente 15° e 20°.