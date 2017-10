Motogp, Dovizioso trionfa in Malesia: il Mondiale si decide a Valencia

Andrea Dovizioso tiene aperto il discorso Mondiale. Il pilota della Ducati trionfa nel Gp della Malesia (sesto successo stagionale, ottavo nella MotoGP) e si porta a -21 da Marquez, quarto con la sua Honda a Sepang: tutto si deciderà a Valencia nell'ultima gara stagionale. Il 31enne romagnolo ha preceduto il compagno Jorge Lorenzo e Johann Zarco (Yamaha Tech 3). Settimo posto per Valentino Rossi, dietro a Pedrosa e Petrucci e davanti a Miller e Vinales.



Marquez ha preferito non rischiare per arrivare all'appuntamento conclusivo con un buon margine di vantaggio sul rivale. Dovizioso deve vincere e sperare che lo spagnolo non faccia meglio del 12.mo posto sul circuito di casa: in questo caso i due arriverebbero a pari punti, ma Dovizioso potrebbe festeggiare grazie al maggior numero di gare vinte, sette contro sei.



ntanto il Dovi può contare sull''appoggio' di Lorenzo, autore di una grande gara sull'asfalto bagnato e sorpassato a quattro giri dal termine per un errore in frenata. Per ragioni di squadra ha poi scortato (giustamente) il compagno fino alla fine. Il sogno può continuare.