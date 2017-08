Motogp, Dovizioso trionfa in Austria dopo un duello mozzafiato con Marquez

Il Gp d'Austria parla italiano. Andrea Dovizioso trionfa nell'undicesima prova del motomondiale davanti a Marc Marquez. ​Per il pilota della Ducati è il terzo successo stagionale, dopo quelli d'Italia ed in Catalogna. Un testa a testa spettacolare e mozzafiato tra il forlivese e lo spagnolo ha infiammato gli ultimi giri di gara, dopo che i due si erano superati a vicenda varie volte.



Sul terzo gradino del podio si piazza Dani Pedrosa. Al quarto posto Jorge Lorenzo con la seconda Ducati mentre Valentino Rossi si è classificato settimo, preceduto dall'altra Yamaha di Vinales.



Nella classifica generale Marquez resta in testa con 174 punti, 16 in più di Dovizioso. Vinales e Rossi inseguono, rispettivamente a quota 150 e 141, davanti a Pedrosa (139).