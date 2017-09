MotoGP, Dovizioso trionfa a Silverstone: è in testa al Mondiale

È il giorno dell'apoteosi: Andrea Dovizioso trionfa a Silverstone e va in testa al Mondiale. Il sorpasso a Valentino Rossi effettuato a due giri dal termine suona quasi come un passaggio di consegne nel cuore dei tifosi italiani, anche se in realtà il ritiro di Marquez e il terzo posto tengono in corsa anche il Dottore per il titolo.



L'Italia festeggia, in ogni caso: a sei gare dal termine, c'è la bandiera tricolore davanti a tutti, seppure con un vantaggio esiguo (9 punti), tutt'altro che rassicurante. Ma a Silverstone Dovizioso, che in qualifica non aveva certo mostrato il meglio, dimostra di potersi giocare la grande occasione fino alla fine: come aveva già fatto tra Mugello e Montmelò, trionfa per la seconda volta di fila e porta a 4 i Gran Premi vinti nella stagione.



Dovi ha dovuto tener testa fino all'ultimo giro anche a Viñales, bravo anche lui a sorpassare Rossi nel finale. Marquez, a quel punto, era già fuori: un problema al motore al 14esimo giro l'ha costretto a fermarsi, proprio quando aveva appena sorpassato Viñales e si era portato all'inseguimento di Dovizioso. Tutto inutile. Ora è secondo nel Mondiale.