MotoGp: Dovizioso, gran pole sotto la pioggia a Sepang

Seconda pole position in stagione per Andrea Dovizioso che a Sepang (Malesia), nel penultimo appuntamento della MotoGp 2016, porta la sua Ducati davanti a tutti, staccando un gran tempo - 2'11''495 - sulla pista bagnata dalla pioggia e coperta dalle nuvole. Proprio per questo motivo, tutti i piloti tengono pronte ai box due moto configurate con assetto bagnato o umido ma alla fine è Dovizioso a interpretare al meglio le particolari condizioni dell'asfalto. "Turno strano - ha raccontato il pilota italiano - non ci ho capito molto... abbiamo usato una strategia diversa dagli altri".



Secondo un buon Valentino Rossi, a due decimi e mezzo, e che si mostra ottimista per la gara ("Siamo veloci sia sull'asciutto che sul bagnato") mentre il terzo posto di Lorenzo conferma il buon set della Yamaha. Seguono le Honda di Marquez e Crutchlow mentre Iannone (Ducati), Espargaro (Suzuki), Vinales (Suzuki), Bautista (Aprilia) e Baz (Ducati) chiudono la top ten.