MotoGp: divorzio Honda-Pedrosa, sogno Marquez-Lorenzo

Dopo 18 anni di rapporto HRC Honda e Dani Pedrosa annunciano la fine della loro collaborazione a fine stagione. ''Una decisione - spiega la casa giapponese - presa in modo bilaterale che apre nuovi scenari nel mercato piloti''. Quella tra il numero 26 e Honda ''è stata una relazioni lunga e vincente, iniziata dalla piccole cilindrate e arrivata fino al quella regina''. Dal 2006, Pedrosa è con il team ufficiale Repsol Honda e ha raccolto 31 vittorie.



"Voglio ringraziare HRC per questi lunghi anni di successi insieme - ha commentato Pedrosa - In questo periodo sono cresciuto non solo come pilota ma anche come persona e conserverò sempre dei grandi ricordi. Nella vita servono dei cambiamenti e avevo bisogno di questo. Grazie HRC!".



La Honda ora deve pensare alla composizione del team 2019: data per certa la conferma di Marc Marquez, che nel frattempo prova la Formula 1, secondo La Gazzetta dello Sport l'obiettivo è quello di creare un dream-team con Jorge Lorenzo che ha già annunciato l'addio dalla Ducati. Pedrosa tornerebbe in gioco proprio per la scuderia italiana.