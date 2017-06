MotoGp, Crutchlow trionfa in Australia davanti a un grande Rossi

In fondo, Marc Marquez lo aveva dichiarato dopo la vittoria del Mondiale: "Nelle ultime gare vorrei essere più libero di essere me stesso, anche rischiando". E lo spagnolo ha subito pagato dazio, cadendo al decimo giro del Gp di Australia a Phillip Island, lasciando la porta aperta al "solito" (grande finale di stagione per lui) Cal Crutchlow che trova il secondo successo stagionale, e Valentino Rossi che ha accarezzato anche il sogno di vincere ma si è accontentato di un gran secondo in rimonta posto dopo essere partito quindicesimo in griglia. Il Dottore, a fine gara, ha ricordato Marco Simoncelli: "Sono cinque anni dalla scomparsa del Sic. Questo podio è per lui e la sua famiglia".



Sul podio anche Maverick Vinales, che ha la meglio su Andrea Dovizioso e approfitta della scivolata di Aleix Espargaro dopo aver provato a superare il Dottore. Quinto Pol Espargaro, davanti a Jorge Lorenzo che quindi perde colpi in ottica secondo posto nel mondiale MotoGp (Rossi ha ora 24 punti di vantaggio)