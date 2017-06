Motogp, compleanno amaro per Valentino: Vinales gli rifila 8 decimi

Il Mondiale 2017 sarà un duello made in Spain tra il campione in carica Marquez e il neo arrivo in Yamaha Vinales, almeno stando a quanto dicono i test in corso di svolgimento in Australia. Nella seconda giornata di test ufficiali a Phillip Island il 22enne compagno di Valentino Rossi risponde per le rime al campione del mondo (secondo a 462 millesimi dal rivale) che era stato il più veloce il giorno prima, girando in 1'28”847 e distruggendo il primato della gara dell'ottobre scorso. Valentino Rossi, nel giorno del 38° compleanno, si piazza soltanto in ottava posizione (1'29”674) pagando 827 millesimi allo scatenato neo compagno di squadra. Dietro ai due protagonisti si è inserito Cal Crutchlow con la Honda LCR, mentre non ingrana Jorge Lorenzo, che con la sua Ducati chiude in 15° posizione a 1”3 da Vinales.