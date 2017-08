MotoGP, Brno: Marquez in pole, Rossi francobollato

Marc Marquez, su Honda, ha conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale MotoGp, che si corre domani a Brno. In prima fila partiranno anche Valentino Rossi (Yamaha), autore del secondo tempo, e Dani Pedrosa, con la seconda Honda ufficiale. Quarto tempo e seconda fila per Andrea Dovizioso, con la Ducati.

Il leader del Mondiale è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'55'', fermando il cronometro sul tempo di 1'49''981. Molto vicini Rossi, che ha chiuso a 92 millesimi dal leader, e Pedrosa (+138). In seconda fila, a fianco della Ducati di Dovizioso, partiranno Cal Crutchlow - quinto tempo con la Honda non ufficiale e con una sospetta frattura ad una vertebra per una caduta nella terza sessione di prove libere - e Jorge Lorenzo con l'altra Ducati. Terza fila per Maverick Vinales (Yamaha), Daniele Petrucci e Alvaro Bautista con le Ducati.