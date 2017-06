MotoGp Australia, Marquez conquista la pole davanti a Crutchlow ed Espargaro

Il campione del mondo Marc Marquez ha conquistato la pole del Gp d'Australia con il tempo di 1'30"189 davanti a Cal Crutcholow (LCR Honda), staccato di 918 millesimi, e Pol Espargaro (+0.1"484, Yamaha Tech 3).



In seconda fila Danilo Petrucci (Ducati Pramac), sesto. Nono posto Andrea Dovizioso (Ducati Team). Nicky Hayden, sostituto di Dani Pedrosa, con la Honda ha ottenuto la settima posizione. Male le Yamaha: Jorge Lorenzo partirà dodicesimo e Valentino Rossi quindicesimo: il pilota italiano non è riuscito a qualificarsi per la Q2.



E proprio Rossi, dopo il deludente risultato nelle qualifiche, non risparmia critiche al suo team: "In Q1 sembrava di essere a gennaio, c'erano 8 gradi e pioveva. Poi, in 10 minuti è uscito il sole e la pista si è addirittura asciugata. Ho subito avuto grossi problemi con le rain. Mi sono fermato, sperando che fosse pronta l'altra moto, con le gomme intermedie, ma purtroppo non c'era. Perchè? Secondo me il piano non lo prevedeva ed al box non sono stati abbastanza svegli a modificarlo".