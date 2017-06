MotoGP, Assen: Zarco in pole, Valentino quarto, Dovizioso nono

La pioggia ribalta tutto. Johann Zarco conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda. Sulla pista bagnata di Assen, il pilota francese della Yamaha non ufficiale ha preceduto con il tempo di 1'46"141 la Honda di Marc Marquez, a soli 65 millesimi di distacco, e la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci.



Una prima fila senza i due piloti che sono a pochi punti di distanza l'uno dall'altro al vertice della classifica del Mondiale: solo nona, infatti, la Ducati di Andrea Dovizioso caduto a metà della qualifiche, mentre è persino dietro di lui (undicesimo) Maverick Viñales, leader della MotoGP con 7 punti di vantaggio sull'italiano. È andata decisamente meglio a Valentino Rossi: 1'46"705, quarto tempo e seconda fila per la Yamaha del Dottore. Molto indietro la Ducati di Jorge Lorenzo solo ventunesimo. Sedicesima la Suzuki di Andrea Iannone dietro all'Aprilia di Aleix Espargaro.