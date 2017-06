MotoGP, Assen: Vinales fa il miglior tempo nelle libere

Assen risveglia Maverick Viñales. Il leader del Mondiale, tallonato ora in classifica generale da Dovizioso, reduce da successi consecutuvi al Mugello e a Montmelò, ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere sulla pista olandese percorrendo il circuito in 1'33"130. Seconda un'altra Yamaha, quella di Jonas Folger, staccato di 367 millesimi. Terza la Honda di Marc Marquez (+0.652).



Seguono la Ducati di Andrea Dovizioso (+0.660), la Honda di Cal Crutchlow (+0.698) e la seconda Yamaha ufficiale con Valentino Rossi (+0.700). Completano la top ten - cioè i piloti che al momento accederebbero alla Q2 di domani - Danilo Petrucci, Johann Zarco, Alvaro Bautista e Dani Pedrosa. In una sessione interrotta qualche minuto per la caduta di un po' di pioggia, sono rimasti fuori dal gruppo dei migliori sia Lorenzo (14/o tempo) che Iannone (17/o).