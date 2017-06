MotoGP, Argentina: Vinales domina, Valentino Rossi sedicesimo

Ancora Maverick Viñales. Con il crono di 1'39"477 al suo diciottesimo passaggio lo spagnolo si conferma dominatore di questo inizio stagione facendo sua anche la seconda sessione di libere nel GP d'Argentina, battendo anche l'1'39"778 di Marquez che pure era rimasto a lungo il miglior tempo. Prestazione grigia del secondo pilota Honda ufficiale, Dani Pedrosa, solo tredicesimo. Lontanissimo anche Valentino Rossi che nella prima sessione ha pagato le condizioni non ottimali del tracciato e a fine giornata con la sua Yamaha non è andato oltre la sedicesima posizione.



Nel duello che potrebbe diventare la principale chiave di lettura, non solo del secondo GP stagionale ma anche dell'intera annata, fanno da comparse a sorpresa le Ducati satellite del team Pull&Bear Aspar di Karel Abraham, terzo, davanti al compagno di box Alvaro Bautista. Bene Danilo Petrucci che ha chiuso la prima sessione al secondo posto, finendo quinto dopo la seconda. Inizio in salita per i piloti del Ducati Team, Andrea Dovizioso paga un ritardo di poco meno che un secondo dalla vetta (14esimo). Per Jorge Lorenzo invece è oltre il secondo (18esimo). Andrea Iannone è decimo dietro alla migliore Aprilia, quella di Aleix Espargaro.