MotoGp Argentina, Marquez stampa la pole: Rossi 7° dietro a Vinales

Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gp d'Argentina della MotoGp. Lo spagnolo della Honda, con il tempo di 1'47"512, è stato il più veloce di tutti e si è messo le due grandi sorprese delle qualifiche: il ceco Karel Abraham su Ducati (a 0.763) e il il britannico Cal Crutchlow della Honda (a 0.766), che partiranno con lo spagnolo in prima fila. Solo 6/o lo spagnolo Maverick Vinales, vincitore del primo Gp della stagione, mentre Valentino Rossi, che ha rischiato di partire dalle retrovie, ha fatto registrare il 7/o tempo. Malissimo le Ducati: Dovizioso ha mancato l'ingresso in Q2 per 67 millesimi e partirà quindi in tredicesima posizione, mentre Lorenzo ha fatto addirittura peggio registrando il sedicesimo tempo al termine dell'ennesima giornata da dimenticare.