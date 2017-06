MotoGp Aragon, vince Marc Marquez davanti a Lorenzo e Rossi

Marc Marquez ha vinto il MotoGp di Aragon, valido come 14.a prova mondiale. La Honda del leader della classifica ha preceduto le Yamaha di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Quarto posto per la Suzuki di Maverick Vinales. Dietro i primi quattro è giunto Maverich Vinales con la Suzuki, seguito dalla Honda di Cal Crutchlow. Sesta posizione per Dani Pedrosa. Solo 11/a la Ducati di Andrea Dovizioso.



Con questo successo (il quarto della stagione, il 28esimo in MotoGp) Marquez consolida la sua leadership nella classifica piloti. A quattro gare dal termine della stagione il pilota Honda ha raccolto 248 punti, portando il suo vantaggio su Rossi a +52 e su Lorenzo a +66.