MotoGP, Aragon: Valentino Rossi terzo nelle qualifiche

Infinito Valentino. Rossi conquista la prima fila nelle qualifiche del GP di Aragon a soli 23 giorni dalla frattura di tibia e perone rimediata durante un allenamento in motocross. Grande impresa, dunque, del Dottore, che ha chiuso il giro di pista in 1'47"855, terzo tempo a soli 180 millesimi da Viñales, che ha conquistato la pole position, e 100 da Lorenzo, al secondo posto.



Non benissimo l'altro italiano Andrea Dovizioso, al momento in testa al mondiale a quota 199 punti insieme a Marquez: il rivale partirà dal quinto posto, dietro Cal Crutchlow, la sua Ducati dal settimo.