MotoGp Aragon, Rossi ventesimo dopo le seconde libere

C'è Dani Pedrosa in testa alle seconde prove libere - su pista bagnata - in vista del gp di Aragon, in programma domenica. Il pilota Honda (1:59.858) ha preceduto la Ducati di Jorge Lorenzo (+0.214), Johnny Zarco (+0.462) e Marc Marquez (+0.601). Il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso, è ottavo con un ritardo di 1.104.



Valentino Rossi dopo il 18.mo tempo (2:01.917) nella prima sessione di prove della mattinata, tiene botta anche se le sue condizioni fisiche non lo collocano al di sotto del ventesimo tempo. Il Dottore è risultato per buona parte della sessione tra i migliori, prima di cedere per gli ovvii motivi di tenuta fisica (22 giorni dopo la frattura di tibia e perone), scivolando nella retrovie. Le terze libere sono in programma per sabato, con le qualifiche che si dovrebbero correre in condizioni di asciutto.



Rossi ha parlato così dopo le prove: "Mi sento a posto e mi sono trovato bene sulla M1. Non ho girato tanto e sull'asciutto potrebbe essere più faticoso, ma è un buon inizio. La gamba non fa troppo male, tiene bene e non si è nemmeno gonfiata".