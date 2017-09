MotoGp, Aragon: doppietta Honda, Rossi chiude quinto

Un'altra incredibile dimostrazione di talento e tenacia. Valentino Rossi torna in pista ad Aragon 24 giorni dopo la frattura di tibia e perone e fa una gara da assoluto protagonista, restando nel gruppo di testa praticamente fino al traguardo, tagliato per primo da Marquez, e chiudendo al quinto posto dietro il compagno di squadra Vinales (sorpasso da cardiopalma nel finale).

Lo spagnolo della Honda aspetta con pazienza nelle retrovie del gruppo di testa il momento giusto in cui attaccare e quando mancano circa 16 giri al termine scavalca Dovizioso e Rossi e si porta alle spalle di Lorenzo, in testa dall'inizio. Qualche giro dietro alla Ducati dello spagnolo e arriva il sorpasso, compiuto nel finale anche da Pedrosa, che torna prepotentemente da dietro e stampa la doppietta Honda.

Grande delusione per Lorenzo, che deve accontentarsi del terzo gradino del podio, mentre è festa grande per Marquez, che diventa leader solitario del Mondiale. Lo spagnolo guadagna infatti ben 16 punti su Andrea Dovizioso, che parte bene ma poi perde colpi e nel finale scivola fino a un settimo posto che di certo non può lasciarlo soddisfatto.

Ora la classifica iridata recita: Marquez 224 - Dovizioso 208 - Vinales 196 - Rossi 168