MotoGp ad Austin, vince Marquez davanti a Rossi

Marc Marquez non ha lasciato neanche le briciole ai rivali, il campione del mondo in carica domina ad Austin lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un Daniel Pedrosa in palla nonostante il crollo finale. Per Marquez si tratta del quinto successo negli ultimi cinque anni in Texas e della trentesima vittoria in carriera.



Il Dottore si accontenta - si fa per dire - del secondo gradino del podio (nonostante la penalità di tre decimi per aver tagliato una curva in un tentativo di sorpasso di Zarco) anche perché gli garantisce la vetta del Mondiale con 56 punti vista la caduta del compagno di squadra Vinales nelle battute iniziali.



Pedrosa terzo dopo un ottima partenza e una bella porzione di gara vissuta in testa ma prima Marquez, all'ottavo giro, poi Rossi a tre giri dalla fine gli negano il sapore dolce del successo. Dietro i tre tenori, Crutchlow e Zarco mentre Dovizioso e Iannone si sono dovuti accontentare del sesto e settimo posto. Nono posto per Lorenzo. Prossima gara in Spagna (Jerez) il 7 maggio.