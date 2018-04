MotoGp: ad Austin trionfa Marquez, Vinales e Iannone sul podio

Marc Marquez si mette alle spalle tutte le polemiche e le accuse delle ultime due settimane e trionfa nel Gp di Austin al termine di una gara iniziata e condotta da vero fenomeno. Lo spagnolo, che partiva quarto a causa della penalizzazione, è stato protagonista di una partenza super che lo ha messo subito alle spalle di Andrea Iannone, superato poi nel giro di poche curve.

Una volta da solo al comando Marquez ha gestito la gara tenendo un ritmo inarrivabile per gli altri, che intanto si sfidavanoo per i restanti due posti del podio. Vinales ne ha più di Iannone e poco prima di metà gara lo supera mettendosi alle spalle del campione del mondo, dietro lo spagnolo combattono a lungo i nostri Iannone e Valentino Rossi, che alla fine non riesce a superare l'amico e passa sul traguardo in quarta posizione. Chiude il trittico dei piloti tricolore Andrea Dovizioso, che limita i danni, chiude al quinto posto e mantiene un punticino di vantaggio su Marquez nella classifica Mondiale.

Alle spalle della Ducati del Dovi si piazzano Zarco, Pedrosa, che ha corso nonostante i problemi fisici conseguenza della caduta in Argentina, e Milner, soltanto undicesimo invece Jorge Lorenzo.