MotoGp a Valencia, pole di Marquez con Dovizioso nono

Marc Marquez, nonostante i 21 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, non si trattiene e spinge anche nelle qualifiche dell'ultimo gran premio stagionale a Valencia. Lo spagnolo della Honda conquista la pole position davanti a Zarco (Yamaha, 1'30''246) e Iannone (Suzuki, 1'30'399) ed è l'unico a scendere sotto il minuto e mezzo (1'29''897) ma nel finale della Q2 cade alla curva 4 prendendosela con la gomma anteriore.



Un piccolo segno di nervosismo in cui potrebbe infilarsi Andrea Dovizioso, solo nono con un distacco superiore al secondo su Marquez e che dovrà dare il tutto per tutto per conquistare un Mondiale ai limiti dell'impossibile. Lorenzo quarto (Ducati, +0'563) ma protagonista di una caduta alla curva 13, Pirro (Ducati, +0'867) sesto davanti a Valentino Rossi (Yamaha, +0'951).

LA CADUTA DI MARQUEZ