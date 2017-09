MotoGp a Silverstone: pole Marquez, Rossi in scia

La legge di Marc Marquez si conferma anche a Silverstone, dove il campione del mondo per la prima volta riesce a staccare un tempo sotto i due minuti: è pole position con 1'59''941 nelle qualifiche della MotoGp in Gran Bretagna. Dietro al pilota della Honda tiene botta Valentino Rossi, staccato di meno di un decimo (2'00''025) e quindi in piena corsa per la gara mentre la prima fila viene chiusa da Crutchlow vero e proprio outsider visto che corre in casa.



Vinales quarto conferma una ritrovata Yamaha, con lui il seconda fila anche Lorenzo e Dovizioso (2'00''572), Pedrosa settimo. Male gli altri italiani; Iannone quindicesimo e Petrucci diciottesimo.