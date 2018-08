MotoGp a Silverstone: pole Lorenzo, male Rossi

La Ducati è stata il team più bravo a districarsi tra le difficoltà delle qualifiche in Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone sarà Jorge Lorenzo a partire in pole position con il tempo di 2'10''155 fatto segnare su una pista in parte bagnata. A 155 millesimi di distanza il suo compagno Andrea Dovizioso, in prima fila anche Johann Zarco (Yamaha Tech3).



In una sessione contraddistinta da numerosi rinvi, sia per problemi di carattere atmosferico sia per attendere il ritorno dell'elicottero che aveva trasportato in ospedale Rabat, Marc Marquez limita i danni ottenendo il quinto tempo davanti a Petrucci e Iannone. Smith, Miller e Rins completano la top ten.



Male le Yamaha, con Valentino Rossi (12°) che prende la bandiera a scacchi nel momento in cui tentava di fare l'ultimo giro lanciato anche per la lentezza del box a cambiargli la moto. Vinales fa di poco meglio, con l'undicesimo tempo. Domani la gara si correrà alle 12:30 per anticipare un probabile pericolo di maltempo.