MotoGp a Sepang, la pole è di Pedrosa: Dovi terzo, Marquez settimo

La MotoGp è a Sepang per la gara che può già regalare il titolo mondiale a Marc Marquez, ma in pole position non c'è la Honda dello spagnolo (che paga una scivolata all'inizio della Q2) bensì quella del suo compagno di scuderia, Dani Pedrosa, che con un fantastico ultimo giro si è messo alle spalle il sempre più sorprendente Zarco e Andrea Dovizioso, che conserva ancora qualche speranza di rimontare il campione del mondo in carica. Quarta e quinta piazza per le due Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, la seconda fila è completata dalla Ducati di Jorge Lorenzo, che fa un grande favore al compagno di team Dovizioso spingendo Marquez fino al settimo posto in griglia.

Dovizioso: "Punto ai 25 punti"

"L'importante oggi era essere veloci e sono contento perché lo siamo stati, in tutte le condizioni, i tempi sono arrivati in tutti i turni ed anche sull'asciutto, che ci aveva sempre dato dei problemi. Invece sono rimasto sorpreso da come andava la mia moto. La fiducia aumenta". Andrea Dovizioso ha guadagnato un piccolo vantaggio su Marc Marquez, che lo precede in classifica mondiale di 33 punti. Il pilota Ducati partirà in prima fila nel gp della Malesia (dietro Pedrosa e Zarco), mentre l'avversario partirà dalla terza, col settimo posto. "Ho fatto quello che volevo quando volevo - ha spiegato ancora Dovizioso - Riesco a guidare molto fluido e con questo caldo è importante. Strategia per la gara? Vedremo che situazione avremo. In qualifica ho montato gomme morbide usate. Io lavoro per portare a casa 25 punti, anche se non sarà facile. Ci sono tanti piloti che vanno forte e sappiamo che Marc in gara tira sempre fuori qualcosa in più".