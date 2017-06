MotoGp a San Marino, Iannone cade e si fa male

Brutto incidente per Andrea Iannone, il pilota della Ducati è caduto dopo pochi minuti dall'inizio della sessione di prove libere di MotoGp. Iannone si è rialzato con fatica ed è stato subito elitrasportato all'ospedale di Cesena. La risonanza ha mostrato una lesione alla terza vertebra toracica, che potrebbe compromettergli la gara di domenica anche se Iannone vuole fare di tutto per esserci.



Rispetto alle indiscrezione circolate immediatamente dopo il botto, l'infortunio è risultato meno serio del previsto, la decisione verrà presa nella sessione di libere prima delle qualifiche di sabato. "Il suo umore non è dei migliori - hanno fatto sapere dalla Ducati - , ma è ben comprensibile dopo il calvario di queste ore".