MotoGp a Motegi, Marquez vince gara e titolo

Marc Marquez chiude i conti della MotoGp in Giappone: lo spagnolo della Honda vince il gran premio a Motegi e conquista matematicamente il quinto titolo mondiale (terzo nella classe regina delle moto) approfittando delle cadute dei due piloti Yamaha Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Marquez, 23 anni, ha preceduto sul traguardo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) e i connazionali Maverick Vinales (Suzuki) e Aleix Espargaro (Suzuki). Settima l'Aprilia di Bautista, ottavo Petrucci.



Delusione per Valentino Rossi anche se la strada era ormai tracciata da tempo. Stride il modo in cui il Dottore e Lorenzo hanno dato resa, con due scivolate su un circuito teoricamente favorevole alla Yamaha ma di fatto casa della Honda che quindi ha doppiamente festeggiato. Il pesarese, partito dalla pole position, è caduto a 17 giri dalla fine mentre inseguiva Marquez, si è rialzato ma poi ha dovuto ritirarsi ai box. A cinque giri dal termine giù anche Lorenzo, combinazione che ha regalato il successo iridato al numero 93 della Honda che a soli 23 anni è pronto a battere ogni record del motomondiale. Tra gli altri piloti caduti anche Barbera, Laverty e Miller.



Stagione quasi perfetta per Marquez che si è ripreso dopo un 2015 costellato da tanti errori, mostrando una maturità mai vista prima: nonostante le "sole" cinque vittorie su 15 gare, lo spagnolo non è andato a punti una sola volta mostrando una costanza di rendimento decisiva per la vittoria finale. Per Valentino Rossi il sogno del decimo titolo in carriera è sempre più lontano.

