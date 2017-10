MotoGp a Motegi, Dovizioso batte Marquez in volata

Un incredibile Andrea Dovizioso vince il gran premio del Giappone di MotoGp a Motegi e tiene vivo il sogno Mondiale: Marc Marquez e la Honda si arrendono nelle curve finali dopo una battaglia giocata sul filo dei decimi per almeno otto giri e ora vedono il pilota della Ducati avvicinarsi a 11 punti dalla vetta della classifica (244 contro 233).



L'italiano conferma il momento di grazia ed è autore di un'altra gara intelligente, concentrato nel momento in cui serve puntare il rivale spagnolo e aggressivo quando serve infilarlo tra i cordoli umidi del tracciato giapponese: il sorpasso decisivo arriva alla curva 11 ma il grande duello era cominciato a 6 giri dalla fine, una prova di forza che servirà anche in ottica Mondiale a tre gare dalla fine.



Weekend nero per Valentino Rossi che, dopo la scivolata nelle qualifiche, cade dopo sole cinque tornate e si ritira. L'Italia esulta comunque con Petrucci sul podio e Iannone subito dietro. Rins quinto davanti a Lorenzo ed Espargaro mentre l'autore della pole Zarco scende ottavo, il nono posto di Vinales conferma la difficile giornata Yamaha, Baz chiude la top ten.