MotoGp a Misano: trionfa a sorpresa Pedrosa, Rossi è secondo

Nel Gran Premio di Misano arriva l'ottavo vincitore diverso nelle ultime otto gare del Mondiale, Dani Pedrosa vince a sorpresa in Italia e centra il primo successo in stagione. Valentino Rossi (+2"8) domina la gara fino a sei giri dal termine, ma alla fine deve arrendersi al ritmo dello spagnolo. Il pesarese però vince la sfida con i suoi diretti rivali: Jorge Lorenzo (3° a +4"3) e Marc Marquez (4° a +9"5). Quinto Maverick Vinales su Suzuki.

Rossi ha provato a resistere, ma dopo la gara ha confermato che il passo dello spagnolo non gli ha dato scampo. "Ho dato il massimo per battere Lorenzo e Marquez e mi sono accorto che avevo il passo per stare loro davanti - ha detto - poi però è arrivato Dani, aveva un passo davvero troppo veloce. Peccato, volevo fortemente questa vittoria, ma in queste condizioni era davvero impossibile. Ringrazio tutti i tifosi"