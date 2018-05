MotoGp a Le Mans: vince Marquez davanti a Petrucci e Rossi

Marc Marquez vince il Gp di Francia sul circuito di Le Mans, centra il terzo successo consecutivo e allunga ancora in vetta alla classifica del motomondiale: il campione del mondo è protagonista di una gara sicuro e piuttosto rilassata e contraddistinta da diverse cadute, tra cui quella al primo giro di Andrea Dovizioso che così infila il secondo ritiro consecutivo dopo quello di Jerez e scivola a 49 punti di distacco dalla vetta.



Dietro a Marquez un ottimo Danilo Petrucci che conferma l'ottima qualifica (non saliva a podio dal Gp del Giappone 2017) e un solido Valentino Rossi che approfitta di un paio di scivolate dei piloti davanti a lui ma poi finisce in crescendo ed è ora quarto in classifica dietro Zarco (anche lui caduto) e Vinales, settimo in gara.



La top ten è completata da Miller, Pedrosa, Lorenzo, Crutchlow (che si è quindi pienamente ripreso dalla brutta caduta delle qualifiche), Espargaro e Rins. Ritiri anche per Iannone, Redding e Bautista.