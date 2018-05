MotoGp a Jerez: Marquez trionfa in solitaria, disastro Ducati

Marc Marquez domina il Gp di Jerez, trionfa a casa sua in solitaria e si prende la leadership del Mondiale di MotoGp approfittando anche di un clamoroso incidente che ha coinvolto Pedrosa, Dovizioso e Lorenzo, con lo spagnolo della Ducati colpevole di aver causato la carambola. Sul podio anche Zarco, che con questo secondo posto si porta a 12 punti da Marquez nella classifica Mondiale, e Iannone, che chiude terzo dopo un bel duello con Danilo Petrucci. Alle spalle dei due italiani si piazza Valentino Rossi, in difficoltà per larghi tratti della gara come il suo compagno di team ala Yamaha, Maverick Vinales, che chiude al settimo posto.