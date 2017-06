MotoGp a Jerez: doppietta Honda, Rossi decimo

Dani Pedrosa trionfa nel gp di Jerez, quarta prova del mondiale del MotoGP: ma è doppietta Honda visto il secondo posto di Marc Marquez. La Spagna fa invece tripletta in casa con il terzo posto di Jorge Lorenzo, primo podio in Ducati. In grossa difficoltà Valentino Rossi che, dopo il settimo posto in qualifica, perde terreno e chiude addirittura decimo ma tiene comunque il comando della classifica (62 punti) davanti al compagno Vinales, sesto al traguardo e due soli punti dietro al Dottore (Marquez a quota 58, Pedrosa 52).



Gara difficile per le Yamaha - Zarco escluso anche grazie alla scelta della gomma anteriore media, come Lorenzo, contro le dure per gli altri top - mentre tutto facile per le Honda che hanno fatto l'andatura dall'inizio. Bene anche la Ducati che, oltre al podio, trova un buon quinto posto con Dovizioso ma anche il settimo di Petrucci. Cadute per Crutchlow (sesto giro) e Iannone (undicesimo giro).