MotoGp, a Brno vince Crutchlow. Rossi rimonta: è secondo

Cal Crutchlow grande protagonista nella pioggia di Brno, il pilota britannico della Honda vince davanti a Valentino Rossi e Marc Marquez e trova la sua prima gioia in MotoGp. Buona prova del Dottore, partito sesto ma scivolato presto dodicesimo per una caduta sull'asfalto bagnato, che rimonta e chiude secondo rosicchiando anche qualche punto mondiale al leader Marquez, giunto terzo limitando i danni.



Male Lorenzo, diciassettesimo dopo una mezza polemica con il box, mentre Iannone su Ducati, in crisi di gomme, non è andato oltre l'ottavo posto dopo aver condotto la gara sino a cinque giri dal termine. In classifica generale, Marquez arriva a quota 197 punti mentre Rossi a 144 supera Lorenzo (138). Ora appuntamento il 4 settembre in Gran Bretagna, a Silverstone.