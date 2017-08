MotoGp a Brno: Marquez domina, Rossi quarto

Marc Marquez ha vinto il gran premio di MotoGp della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, decimo appuntamento del motomondiale, consolidando la prima posizione in classifica mondiale: +14 su Vinales, +21 su Dovizioso e +22 su Rossi. Il pilota Honda ha preceduto i connazionali Dani Pedrosa (Honda) e Maverick Vinales (Yamaha) per un podio tutto spagnolo. Valentino Rossi ha chiuso quarto dopo aver dovuto rimontare per una cambio gomme ritardato davanti a Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso.



La vittoria di Marquez nasce da una scelta sbagliata, il campione del mondo parte con le gomme da bagnato e scivola al decimo posto ma dopo un giro capisce che è il momento delle slick, si ferma, cambia moto, rimonta e vola verso una facile vittoria. Scelta opposta per Rossi (e Dovizioso) che aspetta due giri di troppo per effettuare la stessa manovra, rallentato anche dal box Yamaha, cade fino alla tredicesima posizione e poi rimonta sino ad arrivare ai piedi del podio. Male Lorenzo, quindicesimo.



Nei concitati momenti al box, brutta caduta dalla moto per Iannone che però viene distratto da Espargaro: lo spagnolo a fine gara viene penalizzato di tre posizioni.