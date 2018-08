MotoGp a Brno: Dovizioso in pole davanti a Rossi

Andrea Dovizioso dribbla anche il caldo di Brno (34° l'aria, l'asfalto intorno ai 50°) e conquista - due anni dopo l'ultima, Sepang 2016, 28 gare fa - la pole position del gran premio di MotoGp in Repubblica Ceca che si correrà domani: l'italiano della Ducati strappa un 1'54''689 all'ultimo tentativo battendo Valentino Rossi che costruisce la doppietta italiana in griglia, la Yamaha - non certo a suo agio sul tracciato - numero 46 ferma il cronometro a +0.267 ma risale dalla 12.ma posizione proprio prima della bandiera a scacchi.



Prima fila completata dal leader del Mondiale, Marc Marquez (Honda), che è stato solo cinque millesimi di secondo più lento del Dottore: solo i primi tre sono riusciti a stare sotto l'1'55''. La top ten è completata da Lorenzo, Crutchlow, Petrucci, Zarco, Iannone, Rins e Pedrosa. Solo dodicesimo Vinales, davanti a Franco Morbidelli. In ottica gara ancor più importante la scelta delle gomme viste le temperature anche se nella notte potrebbe piovere.