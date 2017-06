Motocross, scocca l'ora del Nazioni a Maggiora

Anche se i verdetti di Motocross sono già definiti, nessun appassionato al mondo può perdersi il Nazioni, l'evento di squadra che chiude il calendario mondiale. Dopo 30 anni (e a sette dall'edizione in Franciacorta), si torna sul circuito di Maggiora che per l'occasione si è rifatto il trucco: i piloti correranno in un tracciato che coniuga motocross classico e motocross moderno per favorire i sorpassi e con un tempo sul giro di circa 2 minuti come nei vecchi standard.



Al cancello di partenza sono attese 38 squadre nazionali, composte da tre piloti ciascuna di altrettante categorie: MXGP, MX2 e Open. La formula è centrata su tre gare: MXGP contro MX2, Open contro MX2 e MXGP contro Open: vince la squadra che totalizza le migliori performance del terzetto. Usa e Francia sono le favorite ma naturalmente l'Italia, guidata dall'8 volte campione del mondo Cairoli, può dire la sua e tornare al successo che manca dal 2002.



A Maggiora sono attese più di 50.000 persone e sono circa 250 i giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo. Molte le iniziative correlate come la sfilata di grandi campioni di motocross e supercross del passato come Ricky Johnson, Johnny O’Mara, David Bailey, Jean-Michel Bayle ma anche lo spettacolo del Monster Village.



Premium Sport trasmetterà le tre gare domenica 25 settembre in differita alle 17, 18 e 19 sempre su Premium Sport 2 HD.