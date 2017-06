Motocross, l'Italia si piazza al quinto posto nelle qualifiche del Nazioni a Maggiora

L'Italia si è piazzata al quinto posto nelle qualifiche del Motocross delle Nazioni sulla pista di Maggiora. Nella gara riservata alla MXGP Tony Cairoli (Ktm) è arrivato secondo dopo essere caduto mentre era in testa, mentre nella corsa dedicata alla MX2 settima posizione per Samuele Bernardini (TM), e ottava per Michele Cervellin (Honda) nell'Open.



Le manche sono state vinte dal francese Febvre, dal belga van Horebeek e dall'olandese Herlings. Nella classifica per Nazioni, la Francia ha preceduto Belgio, Olanda e Svizzera. Quindicesimi gli Stati Uniti.



Premium Sport 2 HD trasmetterà le tre gare domenica 25 settembre in differita alle 17, 18 e 19.