Motocross, Italia quinta al Nazioni: vince la Francia

L'Italia non riesce a sovvertire le previsioni, conferma il quinto posto delle qualifiche e chiude il Motocross delle Nazioni dietro la super-favorita Francia, Olanda, Stati Uniti e Belgio. Nella 70.ma edizione del Nazioni sulla pista di Maggiora (Novara), sono i francesi a trionfare grazie a Febvre e Paulin ma grande prova anche di Olanda e Usa che si arrendono solo all'ultimo giro della gara finale. Antonio Cairoli ha chiuso secondo in entrambe le manche, guadagnando anche la graduatoria individuale di MXGP ma non è bastato per trovare almeno il podio.



Il pilota azzurro ha commentato così a fine gara: “Ero veramente stanco ed a pezzi stamattina dopo la caduta di sabato. Invece ho fatto gare eccellenti, non ho vinto ma ho ottenuto ottimi riscontri. Sono contento di come ho guidato viste le mie condizioni fisiche. Al prossimo Mondiale arriveremo pronti".



La classifica: 1° Francia (Febvre, Paulin, Paturel) 29 punti, 2° Olanda (Herlings, Coldenhoff, Bogers) 30, 3° Usa 33 (Anderson, Webb, Martin), 4° Belgio (Strijbos, van Horebeek, van Doninck) 36, 5° Italia (Cairoli, Cervellin, Bernardini) 44, 6° Svizzera 44, 7° Gran Bretagna 73, 8° Australia 76, 9° Estonia 93, 10° Canada 95.