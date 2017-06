Motocross, Cairoli si arrende: Gajser campione del mondo

Niente da fare per Tony Cairoli, Tim Gajser è il nuovo campione del mondo di MXGP. Lo sloveno, 24 anni, con il quarto posto in gara-1 del Gp delle Americhe conquista matematicamente il titolo da debuttante. Solo 14° posto per Tony Cairoli, alle prese con problemi fisici, e che si deve di nuovo arrendere al sogno di vincere il nono campionato del mondo. Gajser, vent'anni da compiere il prossimo 8 settembre, riporta il titolo in casa Honda dopo ben 16 anni (l'ultimo era stato Bolley in 250) e fa gioire anche il team italiano di Giacomo Gariboldi.



A Charlotte, tracciato disegnato nell'area del Motor Speedway, prima manche dominata dall'idolo di casa Tomac su Kawasaki che ha preceduto Barcia e van Horebeek (Yamaha) con Gajser quarto e Cairoli tredicesimo e in difficoltà. In gara-2 Tomac fa doppietta davanti a Gajser-Coldenhoff (Ktm) mentre il pilota siciliano non va oltre il 14° posto causa influenza.



"Settimana difficile, lunedì dopo Assen avevo già problemi di gola e affaticamento - le parole di Cairoli -. I medicinali presi negli Usa sono serviti a poco, dopo le libere, andate bene, credevo anche di poter fare due buone manche ma ho sbagliato le due partenze". Ancora Tony: "In gara-1 la scivolata mi ha penalizzato, in gara-2 ho pensato solo di arrivare in fondo, voglio comunque recuperare per chiudere bene a Glen Helen. Complimenti a Gajser, è campione meritatamente".