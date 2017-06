Motocross, Cairoli chiude secondo: "Troppi acciacchi"

Tony Cairoli non può ancora andare in vacanza, prima c'è il Nazioni di Maggiora (24-25 settembre) dove vuole regalare un ultimo podio (di squadra) ai tifosi italiani ma su Facebook ha già fatto un bilancio della stagione di MXGP, chiusa al secondo posto mondiale dietro a Gajser. A Glen Helen, ultima tappa del Mondiale motocross, il pilota Ktm conquista due secondi posti dietro al "solito" Tomac (Kawasaki) a suo agio sui tracciati americani, grazie ai quali è riuscito a confermare il titolo di vicecampione.



Su Facebook, il siciliano della Ktm commenta così l'annata: "E' stata una stagione con troppi acciacchi troppi alti e bassi, non posso certo lamentarmi: su 13 anni di carriera, fino ad oggi 8 titoli mondiali e 11 volte nei primi tre del mondo. Adesso testa al Nazioni".